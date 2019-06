Bamba Kassé, SG du Synpics: «S'ils cherchent à intimider les journalistes, ça ne passera pas»

Depuis le Caire où il se trouve pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, le Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) a crié son indignation, suite à la descente musclée d'éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) chez le journaliste Jean Meissa Diop.



Bamba Kassé met en garde le pouvoir en place de toute tentative d'intimider ou de museler la presse par ce genre de pratique. "Aucun journaliste n'a jamais refusé de déférer à une convocation de la police ou de la gendarmerie au Sénégal. Alors pourquoi violer l'intimité d'un journaliste tôt le matin. A ces gens là, nous disons que même celui qui les a instruit n'est pas au dessus de la loi. Il faut qu'on sache que ce pays a des règles. Si c'est une tentative d'intimider les journalistes, ça ne passera pas", a-t-il confié sur les ondes de la Rfm.



