Bambali : 35 imams ont prié et récité 45 fois le Coran pour la guérison de Sadio Mané Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 10:43 | | 0 commentaire(s)| La blessure de Sadio Mané au péroné droit ne se soignera pas seulement sur le plan médical. Si les toubibs font tout le nécessaire pour que le numéro dix des "Lions" puisse retoucher au ballon pour le premier match des "Lions", les marabouts ne sont pas en reste.

À Bambali, le village natal de Sadio Mané, on nourrit l’espoir de voir Sadio Mané se remettre de sa blessure avant le match contre les Pays-Bas.



D’après "Les Échos", dimanche dernier, 35 imams regroupant 35 villages ont récité 45 fois le Coran à la mosquée construite par Sadio Mané pour la guérison de l’ailier du Bayern.



Les imams ont également prié pour que le Sénégal fasse une bonne Coupe du monde. Sadio Mané devrait manquer les premiers matches de l’équipe du Sénégal au Qatar, selon le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs président de la Ligue de Football Amateur (LFA) et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Il a exhorté les autres joueurs à se préparer à jouer sans Sadio Mané. D’après lui, il faut dire la vérité aux Sénégalais parce que Mané est blessé et devrait rater les premiers matches.



« Il faut dire aux Sénégalais ce qui s’est réellement passé : Sadio est blessé et il est un poids dans cette équipe mais il faut faire aussi avec et ne faut pas trop pleurnicher », avait-il alerté.











