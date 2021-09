Bambey / Attaque à main armée au CNRA: Des malfaiteurs emportent des millions et le véhicule du gestionnaire

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Des malfaiteurs lourdement armés, ont attaqué dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2021, aux environs de 3 heures du matin, le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey.



Ces malfrats ont neutralisé d'abord les agents de sécurité en service au niveau du centre, avant de contraindre ces vigiles-là à les conduire au domicile du gestionnaire. Ce dernier, ligoté, a été sommé de leur montrer la caisse. Ils ont emporté plusieurs millions et le véhicule du caissier. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Bambey ont ouvert une enquête.











Sud Quotidien

