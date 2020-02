Bambey : Les étudiants de l'université Alioune Diop en grève illimitée Après des mots d’ordre de 48, 72 et 96 heures, les étudiants de l’université de Bambey ont décrété une grève illimitée. Ils protestent ainsi, contre le surpeuplement de l’université, le manque d’amphithéâtres et de mauvaises conditions de travail, entres autres.

