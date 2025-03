Bambey : Un collectif dénonce la gestion d’un GIE et du forage

Le Collectif pour la défense des intérêts de Bambey Sérère (CODIBS) dénonce la ‘’gestion opaque’’ des fonds générés par le forage de ladite localité et le Groupement d’intérêt économique (GIE) Ngassou Production.



Un comité est chargé de la gestion des revenus du forage, un autre s’occupe des fonds tirés des activités du GIE.



Ngassou Production a été créé par le CODIBS, pour mener des activités économiques, dont la livraison de sable destiné à la construction.



‘’ Nous avons constaté un trou de plus de 12 millions de francs Cfa dans la gestion du GIE Ngassou Production ’’, a déclaré Mamadou Faye, le président du CODIBS, lors d’un point de presse du collectif.



Ce dernier dénonce la ‘’mauvaise gestion’’ des revenus tirés des activités du GIE.



Son président déclare qu’il va déposer des plaintes contre les responsables des Comités de gestion de Ngassou Production et du forage.



Le CODIBS a lancé aussi une pétition, dont les signataires exigent d’être informés de la destination des revenus du GIE et du forage.



Mamadou Faye appelle le président du Comité de gestion du forage, à présenter, ‘’ dans les meilleurs délais ’’, le bilan financier de cette instance qu’il dirige depuis trois ans.



Interrogés par l’APS, les responsables du Comité de gestion du forage et du groupement d’intérêt économique disent préférer ne pas se prononcer sur les faits dénoncés par le CODIBS.













APS

Mame Fatou Kébé