Bambey: Une dame mord et arrache la lèvre inférieure de sa co-épouse Saar, village situé dans le département de Bambey, a été, la semaine dernière, le théâtre d’une terrifiante scène de barbarie entre deux (2) co-épouses qui se crêpaient le chignon à cause de leurs fils. Dans la mêlée, Fatou Ngom a arraché la lèvre inférieure Fatou Sène, avant de prendre la fuite.



La victime, Fatou Sène, est revenue sur cette histoire l’ayant opposé à Fatou Ngom. Tout est donc parti d’une bagarre entre leurs deux (2) enfants. Les deux femmes en sont finalement arrivées aux mains, et elle a écopé d’une lèvre inférieure arrachée.



Plainte



Les populations de Saar se disent très indignées par l’atrocité des blessures. La victime a été évacuée à Thiès où elle suit ses traitements. Pendant ce temps, une plainte a été déposée à la gendarmerie de Bambey, avec un certificat médical d’une incapacité de travail de 21 jours.



L’auteure en cavale



Fatou Ngom, l’auteure de la barbarie, a disparu dans la nature depuis lors. N’empêche, les parents de sa victime ont affiché leur détermination à porter cette affaire devant la justice et excluent toute forme de médiation.

