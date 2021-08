Bambey face aux Locales 2022 :Le retour d’Aïda Mbodji sollicité dans la gestion municipale Le retour de la Présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie préoccupe les jeunes de la ville de Bambey. En effet, les jeunes de Bambey réunis autour d’Abdou Wahab Ndiaye ont organisé une rencontre au stadium municipal pour matérialiser cette requête. Sud Quotidien

L es jeunes sous la conduite du jeune Abdou Wahab Ndiaye jettent leur dévolu sur l’honorable député Mme Aïssatou Mbodji pour la direction de la gestion municipale. Pour ces jeunes, la commune de Bambey est très mal gérée par l’actuel maire. « Nous vous prions de bien vouloir reprendre les commandes de cette commune. Nous sommes décidés à travailler avec vous sans exiger quoi que ce soit. Nous sommes décidés à vous accompagner pour le développement de Bambey », a martelé Monsieur Ndiaye.





Et il poursuit : « nous avons beaucoup de projets pour Bambey. Elle avait décidé de ne plus s’impliquer dans la gestion communale, ce que nous n’acceptons pas. Nous allons lui confier la gestion de notre commune. Nous avons confiance en vous. la Présidente de l’alliance nationale pour la démocratie a présenté ses excuses aux populations de Bambey pour avoir légué l’héritage à un homme qu’elle juge incompétent. C ‘est un homme qui a détourné nos suffrages pour aller rejoindre l’alliance pour la République c’est pourquoi vous avez le droit de revendiquer vos suffrages ».





S’exprimant sur le sens de la rencontre, Aïssatou Mbodji a déclaré : « je viens répondre à l’invitation de la jeunesse communale. la requête que vous avez formulée est noble. Il est inadmissible que Bambey soit considéré comme le département le plus pauvre et cela malgré ces ressources humaines. C’est le maire qui a trahi le suffrage des populations de Bambey »

