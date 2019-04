Bambey : le charlatan tue Ibou Faye avec un breuvage mortel et prend la fuite Le drame s’est produit dimanche dernier, au quartier Teug Dara, dans la commune de Thiakhar à Bambey. Un charlatan aurait remis une décoction au couple Ibou et Téning Faye, et des gris-gris pour les protéger du mauvais sort, rapporte "L'Observateur".

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Mais une minute après avoir bu ce breuvage à base de lait, Ibou Faye s’écroule et rend l’âme, alors que sa femme et son fils agonisent. Ils seront acheminés d’urgence l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel.



Pris de panique, le charlatan prétend aller chercher un médecin et disparaît. Présumé meurtrier, il est activement recherché par la gendarmerie de Diourbel qui a ouvert une enquête.

