Bambilor - Bradage foncier - Comment de gros bonnets ont été piégés par le maire De gros bonnets de la République dans le coup. Du moins c'est le titre de l'Exclusif sur le bradage foncier qui tient en haleine Bambilor.

Mardi 25 Août 2020

Le journal explique comment le maire a partagé le gâteau et piégé des ministres, Directeurs généraux et députés, des lutteurs, des chanteurs, des danseurs, tous connus dans le lot des "bénéficiaires illégaux" .



Il est constaté "une prolifération de lotissements clandestins dans le Domaine national, les Titres fonciers et même les Pôles Urbains". Le journal révèle qu'au "cours du même mandat, six sortes de documents ne comportant que la seule signature du maire inventée pour acter des affectations de terrains".



Selon l'Exclusif, ce qui est "surprenant et inadmissible, c'est ce qui se passe au vu et au su des services techniques départementaux , de l'administration territoriale et centrale, sans que personne ne réagisse".



