Bambilor : Le ministre de l'Intérieur rend visite au Khalife et rassure les populations

« C’est un réel plaisir pour moi d’être ici à Bambilor. Je suis venu rendre une visite de courtoisie et raffermir mes liens avec Thierno. Je retiens trois qualités essentielles chez lui : son dévouement pour vulgariser les daaras à Bambilor et à travers le Sénégal, son engagement dans des domaines variés comme les médias ou la diplomatie religieuse. Cette rencontre est une belle occasion, qui réunit élus et religieux, sans distinction, autour du développement de la localité », a déclaré le ministre, le Général Tine.



Il a ajouté : « J’ai pris note des doléances exprimées ici et nous allons les étudier afin d’y apporter des solutions. Je regrette l’absence de l’autorité administrative locale, en l’occurrence le préfet, mais je vais lui demander de se rapprocher davantage de vous, pour traiter efficacement ces questions. Sur le plan sécuritaire, soyez rassurés. Depuis décembre, nous avons lancé la police nationale de proximité, opérationnelle dès le 1er mars prochain. Nous souhaitons rapprocher la police et la gendarmerie des populations. Par ailleurs, la journée nationale Setal Sunu Gox, organisée le 1er février, vise à concilier propreté et sécurité, pour le bien-être de tous. Je vous invite à sensibiliser la population à ce sujet ».



Le ministre a conclu en sollicitant des prières pour les autorités étatiques et l’exécution de l’agenda national de transformation : « Formulez des prières pour le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, afin que le Tout-Puissant nous guide dans notre mission de développement du pays ».



De son côté, le Khalife de Bambilor, qui a accueilli le ministre avec les honneurs, a exprimé sa satisfaction :

« C’est la première fois que le Sénégal connaît un ministre de l’Intérieur aussi disponible. Nous ferons de notre mieux pour l’aider dans sa mission. Vous nous avez invités à participer à la journée Setal Sunu Reew, initiée par le président de la République et pilotée par vous. Je suis totalement en phase avec ce projet. La propreté est essentielle pour l’émergence et le développement, comme l’a recommandé le Prophète Mohamed (PSL). Avec votre slogan Jub, Jubal, Jubanti, vous êtes sur la bonne voie. Je vous demande de nous aider à faire de ce triptyque, une réalité au quotidien. »



Le Khalife a également soulevé des préoccupations liées au foncier et à l’insécurité : « Nous avons perdu nos terres et notre domaine agricole. Nous comptons sur votre soutien pour résoudre ces problèmes. L’insécurité grandit au Sénégal. La prolifération de la drogue, qui touche 90 % de notre jeunesse, est alarmante et alimente la violence. Nous espérons que la sécurité de la population sera une priorité ».



Le thème de l’édition 2025 de la ziarra de Bambilor, qui attire chaque année des milliers de pèlerins à travers le pays, porte sur « La spiritualité islamique face au matérialisme : quelle voie pour le musulman sénégalais d’aujourd’hui ? ».



Comme les années précédentes, la cérémonie sera présidée par le Khalife général de la famille omarienne, Thierno Mouhamed Bachir Tall. Cette année, la ziarra est dédiée à la famille religieuse de Thianaba. La marraine de l’événement n’est autre que Maimouna Dièye, ministre de la Femme.



Le Khalife Thierno Amadou Bâ a expliqué ce choix : « Maimouna Dièye est une femme courageuse et une référence. Sa valeur humaine prime sur tout. À Tivaouane, Serigne Moustapha Sy Al Amine est l’invité d’honneur. Son père était un grand ami. À Touba, c’est Serigne Moustapha Mbacké, qui vit parmi nous, que j’ai choisi pour ses valeurs humaines et sa disponibilité ».













Birame Khary Ndaw