Bambilor : Ndiagne Diop, maire de la Commune, accusé de brader plus de 159 hectares de terres

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop est accusé par son conseiller technique, de brader plus de 159 hectares de terres pour des intérêts personnels.



L'accusateur, par ailleurs président du mouvement H24, estime que l'édile de sa commune a signé plusieurs protocoles avec des personnes étrangères, laissant les habitants de la Commune sans espace. Il a tenu ces propos lors d'une conférence de presse ce jeudi à Bambilor.



Des accusations balayées du revers de la main par l'équipe de la municipalité de Bambilor. Selon le président du conseil domanial, leur détracteur " n'est que dans la manipulation et que c'est lui-même, qui est pris en flagrant délit, en train de morceler ces terres ".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook