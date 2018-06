Bambilor: Un enseignant battu par sa femme, porte plainte

Issakha Badiane, enseignant de son état, reproche à sa femme de lui avoir fracturé l’avant-bras. Les fais ont eu lieu dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2017 à Bambilor. Et selon le mari, sa femme était sortie sans permission. A son retour, une querelle a éclaté entre eux au sujet de la garde des enfants. L’épouse Safiétou Badji, elle aussi enseignante, lui aurait donné un coup de pied qui a fracturé son avant-bras. Une description qui a fait rire le public, renseigne un site sénégalais.



« Il y avait des médiations, c’est pourquoi je n’ai pas porté plainte au lendemain des faits. Elle a quitté le domicile conjugal le 02 avril 2017, en menaçant de porter plainte contre moi. Ce qui me fait mal le plus, c’est ce qu’elle exhibé des photos partout pour dire que je la battais alors que c’est faux. J’ai porté plainte le 03 mai 2017 », renseigne le mari battu.



La prévenue a balayé d’un revers de main toutes les accusations portées sur elle. Safiétou nie avoir levé la main sur son mari. « Il m’a mordu à la main avant de se blesser tout seul ». Le tribunal de Rufisque s’est déclaré incompétent et le dossier a atterri au tribunal de Dakar. Le mari réclame 5 millions en guise de dommages et intérêts, car il est décrit sur le quartier comme un homme battu par sa femme.



Le délibéré est le 7 juin prochain