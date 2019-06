Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bamboula financière et pratiques dans la Tanière: Abdoulaye Sow dément formellement et apporte des preuves Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 00:48 | | 0 commentaire(s)| Sur sa page Facebook, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow a balayé d'un revers de main le contenu de l'article intitulé "Bamboula financière, une crise morale et une pagaille familiale" et qui est partagé dans les réseaux sociaux.

Après la défaite de l’équipe du Sénégal face aux fennecs d’ Algérie, des personnes malintentionnées ont voulu jeter le discrédit sur la délégation sénégalaise, précisément la fédération sénégalaise de football et le Ministère des Sports en alléguant,dans un article de presse publié dans les réseaux sociaux, une « bamboula financière, une crise morale et une pagaille familiale » qui mineraient la tanière.



Je tiens à préciser que ces propos tendancieux n’ont rien à voir avec la vérité.

Personnellement, j’ai déplacé, comme lors des campagnes précédentes, une délégation de dix personnes composée de mes amis et proches, tous issus du mouvement associatif kaffrinois, que j’ai entièrement prise en charge à mes propres frais.



Mon fils de 14 ans qui dort dans le même hôtel que moi, et moi-même ne sommes pris en charge ni par la CAF, ni par la FSF.

Les joueurs sénégalais sont logés dans des suites, à raison de deux joueurs par suite. Si on prend onze suites, les vingt-deux joueurs sont logés. Il reste un joueur, à qui on a réservé une chambre et qui se trouve être Sadio Mané.

Tout le reste n’est que pure spéculation.



NB: J’ai par dévers moi, copie des billets d’avion.

Liste délégation :

1. Elhadji Abdoul Aziz Seck Directeur technique régional

2. Ibrahima diop vice Président de la ligue de kaffrine

3. Birame Faye président bambouck de koungheul

4. Maissa ba président mabo fc

5. Medoune faye president malem fc

6. Ibrahima diop 2 administratif de lasc kaffrine

7. Malick Thiaw organisation asc kaffrine

8. Assane ndao Président de la zone de diockoul mbelbouck

9. Mayoro BA délégué kahi fc

10 . Kabou Cissé president de la zone de santhie ngalgone



Abdoulaye SOW, Deuxième Vice-président de la FSF.







