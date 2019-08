Bamboula financière: les fonctionnaires ont un niveau d'aisance que leur statut ne justifie pas, selon Pathé Ndiaye L’ancien directeur du bureau organisations et méthodes, Pathé Ndiaye a déploré la bamboula financière dans l’administration sénégalaise révélée par le président de la République, lui-même.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019

Pathé Ndiaye a relevé pour le déplorer que « depuis 2000, on a arrêté les organisations de contrôle de l’administration », notamment pour les voitures.

S’exprimant sur la RFM, il poursuit, « les voitures de fonction ne sont pas limitées. Comment comprendre qu’un ministre puisse disposer de 8 voitures ? Ce n’est pas normal. Maintenant tout le monde a droit à des voitures de fonction ». Pour l’ancien responsable socialiste, « on doit auditer les charges et les dépenses de l’Etat ».

En effet, souligne-t-il, les fonctionnaires ont niveau d’aisance que leur statut ne leur permet pas.



