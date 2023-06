Bande-Annonce : Film documentaire réalisé sur le président Mamadou Dia disponible ce vendredi

Sa naissance, son parcours et sa perception dans l'espace politique, Dakaractu s'est imprégné de la vie de Mamadou Dia pour réaliser un film documentaire sur cet homme dit multidimensionnel. Qui était Mamadou Dia ? Qu'est-ce qu'il a fait pour notre pays ? La plupart des hauts faits d'armes restent inconnus pour la jeune génération. A travers ce film Dakaractu donne l'opportunité à tous de découvrir cet homme. Le témoignage exclusif de ses proches collaborateurs dont on Amadou Lamine Sakho, son ancien secrétaire particulier, l'ex Premier ministre Aminata Touré, le politicien Bassirou Camara, le professeur Bamba Ndiaye et le maire sortant de la ville de Thiès Talla Sylla vous est proposé dans ce film. La parole a aussi été donnée à deux membres de sa famille Dior Fall Sow sa belle-fille et Momar Talla Dia son fils cadet. D'anciens étudiants qui ont fréquenté le président Mamadou Dia devenu maintenant des cadres au Sénégal ont aussi partagé leur vécu avec nous, on peut en citer M Babacar Diop Maire de Thiès et Amadou Tidiane Fall administrateur civil. Ils sont tous revenus sur la grandeur et la vision de Mamadou Dia. Kabirou Mbodji ancien collaborateur du président Léopold Sédar Senghor est revenu sur la position de son ami face à ce problème qui l'opposait à Sedar Senghor. Ce film a été réalisé en deux parties : La première partie qui vous est proposée ce vendredi parle de la vie et de l'engagement politique du président Mamadou Dia de 1957 à 1962. La deuxième qui sera diffusée le vendredi prochain traite de sa condamnation et de la perte de sa vision non seulement optique, mais surtout politique allant de 1963 à 2009 Pour ne pas rater ce film, veuillez activer votre cloche de notification et abonnez vous sur notre chaîne si vous êtes nouveau

