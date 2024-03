Bande de Gaza : Le président tunisien appelle à mettre fin au « génocide israélien » en Palestine Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Palestine Atlanticactu / Gaza / Ramallah / Tunis / Youssef Zyne Face aux atrocités perpétrées par l’armée israélienne sur les populations civiles de la bande de Gaza, le président tunisien Kaïs Saïed a appelé à mettre fin au «génocide israélien et à la guerre d’extermination contre le peuple palestinien ». C’est ce qui ressort du discours de Saïed, prononcé dimanche depuis la mosquée Zitouna, au centre de la capitale Tunis, à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan. Saïed a affirmé que « L’Oumma doit s’unir pour mettre fin au crime de génocide commis par Israël contre le peuple palestinien ». « Dans la seule journée d’hier, des dizaines de Palestiniens sont morts de faim et de soif sous les yeux du monde, aux côtés de ceux qui sont tombés en martyrs et de ceux qui ont été blessés par les bombardements barbares israéliens », a déclaré le président tunisien. Il a également exprimé l’espoir de « libérer toute la Palestine, d’établir un État indépendant avec Jérusalem pour capitale et de mettre fin au génocide contre les Palestiniens à Gaza », et de prier pour que Dieu, « accorde la victoire au peuple palestinien ». Le président tunisien a également rappelé que « Le Ramadan est le mois de la lutte contre les envies personnelles et de purification, et il ne devrait pas être une opportunité de monopole et de flambée des prix ». Il a appelé à « réduire les prix », appelant les citoyens à « boycotter tous ceux qui s’adonnent à la spéculation et au monopole ». La Tunisie traverse une pénurie des produits de base, comme notamment le blé et la farine, à un moment où l’État accuse certaines parties de monopoliser ces produits. * Traduit de l’arabe par Youssef Zyne



