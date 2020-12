Banditisme foncier en série: Babacar Dia, un scandale sans fin, 300 millions F CFA de ... Selon Libération, Babacar Dia, contrôleur des Impôts et Domaines est au coeur d'un banditisme foncier en série.

A en croire le journal, Babacar Dia a été interpellé à trois reprises, puis libéré. Il a été déféré au parquet ce lundi pour les mêmes faits.



La signature de Mame Boye Diao encore falsifiée pour de fausses attributions foncières. Un de ses complices, Ndèye Penda Niang, arrêtée récemment puis élargie, est trempée dans la magouille.



Le préjudice provisoire tourne autour de 300 millions F CFA et les plaintes continuent de tomber sur le dos du faussaire.



