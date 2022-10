Banlieue dakaroise : A Pikine, Keur Massar et Guédiawaye, grève de 48 h des agents municipaux, Grogne des enseignants à Thiaroye Les agents municipaux des départements de Pikine, Keur Massar et Guédiawaye, qui déplorent leurs dures conditions de travail avec des salaires de misère, vont observer 48 heures de grève décrétée par l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales qui va débuter ce mardi 25 Octobre.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont tenu un point de presse hier, au Complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine pour crier leur ras-le-bol sur le retard de la matérialisation des promesses. A rappeler que le mouvement d’humeur concerne tous les agents municipaux sur l’ensemble du territoire.



Les enseignants de l’Inspection d’Education et de Formation de Thiaroye sont très remontés contre les autorités. Ils continuent de réclamer le paiement des indemnités de correction des examens.



Une centaine d’enseignants n’ont pas encore touché cet argent. Ils annoncent une pétition et une éventuelle plainte contre l’État pour nonpaiement des indemnités de certains d’entre eux depuis 2012 à cause d’omissions répétitives, d’après Abdoulaye Ibrahima Diop.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook