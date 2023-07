Banlieue dakaroise : Amadou Bâ lance des chantiers de plus de 74 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Amadou Bâ sera dans la banlieue ce mardi, pour lancer plusieurs chantiers culminant à près de 74 milliards FCfa. Le premier chantier est structuré autour du Programme d’amélioration de la fluidité des accès routiers à Dakar, renseigne "Le Témoin".



Selon le Bureau d’information gouvernementale (BIG), ce projet de mobilité urbaine, articulé autour de six composantes prioritaires, sera exécuté dans un délai de 24 mois. Le démarrage effectif des travaux est prévu courant Octobre 2023, après l’hivernage. Les travaux tournent autour de la reconfiguration de l’échangeur de Diamniadio en trèfle, le viaduc de Cambérène, l’ouvrage de Hann Maristes, l’élargissement de la route de l’aéroport ,de 2x2 à 2x3 voies (Patte d’Oie – CICES), la réalisation de 10 passerelles de linéaire respectif de 49 m dans la région de Dakar et la mise en place d’un système de feux sur les carrefours suivants - Aimé Césaire ; Bountou Pikine ; Grand Théâtre ; Virage.



Le deuxième volet est constitué de travaux d’élargissement et d’aménagement de la route des Niayes. Estimé à environ 58,8 milliards FCfa HTT, le projet consistera à compléter l’élargissement et l’aménagement de la route des Niayes à partir du Rond-Point Béthio (Hôpital Dalal Diam) jusqu’à l’autopont de Keur Massar en 2x2 voies, sur un linéaire de 15,017 km ; la construction de 47,273 km de voiries urbaines de connexion en pavé ou en enrobé; l’aménagement de bassins Messéré-Léona; la construction de caniveaux pour l’assainissement routier; l’éclairage public et les équipements de sécurité; l’aménagement d’aires de stationnement et de parkings et les aménagements paysagers.



Le troisième et dernier volet visité par le Premier ministre, est constitué de travaux d’aménagement de voiries urbaines, en connexion avec la route des Niayes aux Parcelles assainies de Dakar. Entièrement financés par l’Etat du Sénégal à hauteur de 15 milliards FCfa TTC, la réhabilitation et l’aménagement de ces rues vont favoriser la création de réseaux structurants pour la mobilité à Grand Médine et dans les Parcelles assainies de Dakar. Les travaux prennent également en compte un important dispositif d’assainissement.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook