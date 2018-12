Banque : La Sénégalaise Marème MBAYE NDIAYE désignée DG de la Société Générale Cameroun Après dix années passées à Ecobank, Marème MBAYE NDIAYE a rejoint officiellement la filiale française depuis le 24 décembre 2018, a appris Lebledparle.com.





Le Conseil d’Administration de Société Générale Cameroun a décidé de nommer Marème MBAYE NDIAYE, Directrice Générale de Société Générale Cameroun, au terme de la session ordinaire de son Conseil tenue ce 20 décembre 2018 à Douala, rapporte un communiqué de la SDC du 20 décembre 2018.



Marème MBAYE NDIAYE succède à Alexandre BEZIAUD. Cette nomination prend effet le 24 décembre 2018, sous réserve de la validation par les autorités de régulation compétentes.



Elle est assistée de deux Directeurs Généraux Adjoints : Ezechiel PASSAM MUKWADE et Nicolas PICHOU.



Marème MBAYE NDIAYE totalise 17 années dans la finance dont 10 ans à Ecobanl. Elle a respectivement été Gestionnaire de comptes puis chef de service de la division des Entreprises Multinationales et Régionales et Directrice du Département Grande Entreprises D'Eobank Sénégal. La sénégalaise a aussi occupé des fonctions de DG de Ecobabank Gambie, DG de la filiale Rwandaise. Depuis 2016 jusqu'à elle était Directrice du Cabinet du DG du Groupe Ecobank en charge de la stratégie et business process management.



Titulaire d'un master in Science Management en Economie Financière au Canada, ses premiers chantiers seront sans doute sur la relance du projet « Yup Cameroun », service de Mobile Money. A la différence de ses devanciers comme Afriland (en partenariat avec MTN), Bicec (en partenariat avec Orange) et UBA (en tandem avec Viettel), SGC ne s’appuie pas sur un opérateur de téléphonie mobile pour opérer dans le secteur du Mobile Money.















