Banque africaine de développement : Le Ghana accueille les assemblées annuelles du 23 au 27 mai prochain

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022

Les assemblées annuelles de la Bad se tiendront au Ghana au mois de mai prochain. Selon l’institution financière qui a fait l’annonce à travers un communiqué, le thème de cet événement est : « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique »



D’après le document, les réunions permettront aux gouverneurs de la Banque de partager leurs vues sur les défis du changement climatique et de la transition énergétique auxquels leurs pays sont confrontés.



Les réunions de cette année marquent un retour aux sessions en présentiel après les réunions en visioconférence des deux dernières années. Elles se tiendront dans un format hybride avec des participants présents à Accra et en ligne.



Les sessions en présentiel, y compris les réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et les événements de partage de connaissance, auront lieu au Centre de conférence international d'Accra. Elles sont également l'occasion de présenter les réponses politiques proposées pour relever ces défis.



Les gouverneurs, représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres nonrégionaux de l'institution, auront un dialogue de haut niveau avec le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, et son équipe.



Les discussions, selon le communiqué, porteront sur la manière de stimuler le financement de l'adaptation au climat et les questions connexes. Le financement de l'adaptation au climat ne représente actuellement que 10 % du financement mondial du climat. Environ 19 % seulement du financement international total de l'adaptation sont destinés à l’Afrique, le continent ne recevant que 3 % des flux financiers mondiaux liés au climat.



Le thème de cette année s'aligne sur les préparatifs de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP27), prévu à Sharm El Sheikh, en Égypte, en novembre 2022. Elle soulignera la nécessité pour l'Afrique d'accroître les investissements et d'autres formes de financement pour accélérer les efforts d'adaptation au climat.



Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement en 2022 seront la 57e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque et la 48e assemblée annuelle du Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque.



Bassirou MBAYE







