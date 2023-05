Banque africaine de développement : Ouverture ce 22 mai, à Charm El Cheikh des Assemblées annuelles

Ces assises se composent de la 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement et de la 49e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement. « Ces réunions offrent une occasion unique de diffusion des connaissances entre les décideurs de haut niveau en Afrique, les principaux responsables des organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les universitaires de renom et les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé », lit-on dans le document dans un document de presse.



Le thème cette année est « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Il offre aux gouverneurs du Groupe de la Banque un cadre leur permettant de partager leurs expériences, en matière de mobilisation des financements du secteur privé national et international et d'exploitation du capital naturel des pays membres régionaux (Pmr), afin de combler le déficit de financement climatique et de promouvoir la transition vers la croissance verte en Afrique. Le thème offre également, aux gouverneurs, une bonne occasion de discuter des défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer le financement du secteur privé dans les investissements à faible émission de carbone, ainsi que des politiques pratiques que les gouvernements mènent ou doivent mener pour faire face à ces défis et aux autres risques et obstacles connexes.



Les panels de haut-niveau suivants constituent les moments forts de l’évènement le plus important du Groupe de la Banque africaine de développement. Il y a le panel portant sur « Dialogue présidentiel sur le thème : « L’évolution de l'architecture financière ». Il est également prévu un événement lié au savoir de haut niveau en plénière. Le Lancement des Perspectives économiques en Afrique 2023 sur le thème : Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique figure aussi dans l’agenda.

Ismaila BA, Envoyé Spécial à Sharm El Sheikh, Egypte









