Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest : Ouverture d’un bureau de connaissance et de suivi des Fintech

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022





Adou FAYE Selon la Bceao, le Bcsf a pour mission de promouvoir le secteur des FinTech en organisant des échanges entre le Régulateur et ces acteurs, devenus incontournables dans la transformation digitale et la promotion de l’inclusion financière. «Le recensement effectué dans l’Uemoa, à fin 2021, a permis à la Bceao de relever que les FinTech interviennent principalement dans la fourniture de moyens et services de paiement, tels que la distribution de monnaie électronique, le transfert d’argent et l’agrégation de paiement. Elles proposent également des plateformes numériques pour le commerce électronique, la gestion de données et de flux financiers », lit-on dans le document.Afin d’accompagner le développement des Fintech de l’Union, le Bcsf est notamment chargé de recueillir et de traiter toute demande d’information ou d’entretien avec le régulateur ainsi que tout sujet d’intérêt commun, en rapport avec les innovations technologiques et la régulation du secteur financier.Les professionnels des FinTech sont invités à exploiter ce cadre d’échange à travers l’adresse électronique courrier.zbcsf@bceao.int





Source : Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la promotion des innovations financières, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) porte à la connaissance des professionnels du secteur bancaire et financier dans l'Uemoa qu'elle a mis en place un Bureau de connaissance et de suivi des FinTech (Bcsf).

