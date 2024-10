Banque d’investissement et de développement de la Cedeao : Un montant de 61 millions d’euros approuvé par le Conseil d’administration

Selon un communiqué de presse, la session s’est tenue le 1er octobre 2024, au siège de la banque à Lomé, en République togolaise, sous la présidence de George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d’administration.



M. Donkor a souligné que les investissements approuvés sont en adéquation avec la mission de la banque, qui vise à promouvoir le développement durable et l’intégration régionale au sein de la sous-région de la Cedeao, tout en stimulant la croissance de l’activité économique. Pour le secteur privé, ajoute la même source, une ligne de crédit de 100 millions Ud a été accordée à Access Bank Plc en République fédérale du Nigeria afin de soutenir les Pme dans l’expansion de leurs opérations à travers divers secteurs.



En ce qui concerne le secteur public, trois projets d’un montant total de 61 millions d’euros ont été approuvés en République fédérale du Nigeria, pour le renforcement des infrastructures, du transport, de la santé et du développement durable. Les projets approuvés sont en adéquation avec les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies, ainsi qu’avec le plan stratégique de la Banque pour la période 2021-2025. « Ces approbations portent le montant total des engagements de la Bidc dans l’espace Cedeao à 4,2 milliards Usd, dont 408 millions Usd en République fédérale du Nigeria », informe la Bidc.

