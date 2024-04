Banque de développement Shelter Afrique : Le Rwanda accueillera en juin prochain, la 43ème assemblée générale annuelle

Selon un communiqué de presse, cette décision intervient à la suite de la désignation du Rwanda comme prochain pays hôte lors de la 42ème Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique, qui s'est tenue à Abuja au Nigeria, et à la signature de l'Accord de siège entre la Société et le gouvernement rwandais à Kigali, en mars dernier.

L'accord avec le pays hôte a été signé par le ministre de l’Infrastructure, le Dr Jimmy Gasore, au nom de la République du Rwanda, et par le Directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, Thierno-Habib Hann, en présence du Ministre d'État Chargée de l'Infrastructure, Eng. Patricie Uwase, et M. Alphonse

Rukaburandekwe, Directeur Général de l'Office du Logement, parmi d'autres hauts fonctionnaires.





Ces évènements prévus du 11 au 13 juin 2024 couvriront un symposium annuel, une table ronde ministérielle, la 43ème Assemblée Générale Annuelle et bien d’autres activités commerciales dans la même optique.



M. Hann a remercié le gouvernement rwandais de s'être engagé à accueillir la 43ème Assemblée Générale Annuelle de la Société et a déclaré que : «L'Aga de cette année servira d'étape initiale pour consolider la transformation de La Banque de développement Shelter Afrique (BDShaf) et l'élévation continue du financement du logement et du développement urbain à travers le continent. Nous nous réjouissons de l'importance accordée par le gouvernement rwandais à la fourniture de logements abordables et nous pensons qu'en accueillant notre 43ème Aga, le Rwanda sera en mesure de prendre l'initiative de façonner l'histoire du logement abordable au-delà de ses frontières », a ajouté M. Hann.





Les ministres du logement et des finances de 44 pays membres, les acteurs du secteur du logement des secteurs public et privé et d'autres entités gouvernementales et non gouvernementales prendront part à ces évènements importants dans l’histoire de Shelter Afrique.



Le ministre Gasore a félicité Shelter Afrique d'avoir choisi le Rwanda pour accueillir son 43ème Assemblée Générale Annuelle. Le gouvernement rwandais s'est réjoui de l'investissement de la BDShaf

dans le pays et se réjouit également des progrès continus et de transformation de la Banque de Développement Shelter Afrique au Rwanda et au-delà.





La Banque de développement Shelter Afrique est une institution panafricaine qui se consacre exclusivement au financement et à la promotion du logement, du développement urbain et des infrastructures connexes sur l'ensemble du continent africain. La BDShaf opère dans le cadre d'un partenariat impliquant 44 gouvernements africains, ainsi que la Banque africaine de développement (Bad) et la Société africaine de réassurance (Africa-Re).





La Banque de développement Shelter Afrique fournit des solutions financières et des services associés qui soutiennent à la fois l'offre et la demande de la chaîne de valeur du logement abordable. En tant que premier fournisseur de solutions financières, de conseil et de recherche, BDShaf se concentre sur la résolution de la crise du logement en Afrique par le biais d'institutions financières, de financement de projets et de Partenariats public-privé, en s'efforçant de réaliser un impact durable sur le développement.

Adou FAYE

Le Rwanda accueillera la 43ème Assemblée générale annuelle (Aga) de la Banque de développement Shelter Afrique (BDShaf) en juin à Kigali.Source : https://www.lejecos.com/Banque-de-developpement-Sh...