Banque ouest africaine de développement : Fitch confirme la note BBB avec une perspective stable

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

L’agence internationale de notation Fitch a confirmé la note BBB de la Banque ouest africaine de développement (Boad) avec une perspective stable. «Cette note est principalement due au soutien extraordinaire dont elle bénéficie de la part des principaux actionnaires, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao, 47% du capital) et la Côte d’Ivoire (BB-/Stable, 6% du capital) », informe un communiqué de presse reçu à notre rédaction.



Selon la même source, la notation de crédit intrinsèque de la Boad reste inchangée à BB+, reflétant les fondamentaux solides de la banque. Parmi les facteurs expliquant cette notation, Fitch souligne le risque de crédit accru auquel est confrontée la Banque en raison notamment des récents évènements au Mali, mais également d’autres facteurs régionaux et mondiaux qui pourraient affecter la qualité de crédit des emprunteurs de la Boad.



La décision de Fitch confirme la solidité financière et la résilience de la Boad en dépit des crises au Mali, au Burkina Faso ou encore la hausse des prix des matières premières.

L’institution se félicite de la stabilité de sa notation alors qu’elle prévoit d’émettre un nouvel instrument hybride en 2022, ce qui renforcera considérablement ses fonds propres.



A quelques mois de ses 50 années d’existence, la Boad continue de préserver et renforcer ses fondamentaux ainsi que le statut que lui confère sa réputation d’être une des Institutions de financement du développement les plus fiables d’Afrique.





Adou Faye





Source : L’agence internationale de notation Fitch a confirmé la note BBB de la Banque ouest africaine de développement (Boad) avec une perspective stable. «Cette note est principalement due au soutien extraordinaire dont elle bénéficie de la part des principaux actionnaires, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao, 47% du capital) et la Côte d’Ivoire (BB-/Stable, 6% du capital) », informe un communiqué de presse reçu à notre rédaction.Source : https://www.lejecos.com/Banque-ouest-africaine-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook