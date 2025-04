Banque ouest africaine de développement : Fitch ratings a confirmé la notation avec perspective « Stable »

« L’amélioration de la perspective reflète les bonnes performances de la Banque en 2024, notamment sur ses expositions souveraines. Fitch Ratings salue également la solide capitalisation de la Banque, sa forte position de liquidité, renforcée par son accès au refinancement de la Bceao, et son accès avéré aux marchés de capitaux », explique la Boad.



De plus, informe la banque, l’agence relève favorablement les efforts de la Banque en matière d’optimisation bilancielle. Elle a proactivement engagé, ces dernières années, des mécanismes innovants, dont l’assurance-crédit sur une partie de son portefeuille non souverain, la titrisation de créances et, plus récemment, l’émission inaugurale publique d’obligations hybrides durables, pour un montant de 500 millions USD.



Selon la même source, la confirmation de la notation de la Banque repose aussi sur l’engagement de l’ensemble de ses actionnaires, alors que l’augmentation de capital prévue par le plan stratégique Djoliba se poursuit auprès des huit Etats membres et de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), mais aussi des actionnaires non régionaux. La décision de l’agence Fitch Ratings, soutient le document, reflète la reconnaissance des efforts soutenus de la Boad pour consolider son modèle financier tout en poursuivant sa mission de développement au service de la région. Elle fait écho à la révision, en septembre 2024, de la perspective associée à la notation Baa1 de la Banque par l’agence Moody’s, passée de « Négative » à « Stable ».



La Boad est ainsi confortée dans la poursuite de ses objectifs stratégiques et de son engagement en faveur du développement durable en Afrique de l’Ouest.



« La Banque ouest africaine de développement se félicite du rehaussement de sa perspective et de la reconnaissance du respect de ses engagements. Elle est déterminée à préserver et renforcer davantage ses fondamentaux en vue d’accroître ses capacités d’intervention et ses impacts sur les économies et populations de la zone Uemoa », a déclaré le Président de la Boad, Serge Ekué.

