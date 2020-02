Banque régionale des Marchés (BRM) : Germaine Diène Sokhna continuera la politique d’Alioune Camara Selon le très réputé journal panafricain en ligne Confidentiel Afrique, dans sa livraison électronique en exclusivité du vendredi 07 février, le départ du désormais ex-patron de la Banque régionale des Marchés (BRM), Alioune CAMARA serait lié à de vives tensions opposant le Président du Conseil d’Administration de la BRM, Mansour Cama, soutenu par la majorité des administrateurs à Alioune CAMARA.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Le climat était délétère et pourrissait à l’interne, ergotent certaines sources crédibles. La situation dégageait un parfum de malaise jusqu’aux petits détails. Lors de la réunion du Conseil d’administration, tenue mercredi 05 février, deux options se présentaient aux administrateurs. Celle de placer la Banque sous administration provisoire sur injonction de la BCEAO ou la séparation à l’amiable d’avec le Directeur Général.







On apprend selon nos sources que les administrateurs tenaient à tout prix à sauver les meubles et l’image de l’institution financière. Le conseil d’administration après s’être séparé d’Alioune CAMARA n’a pas perdu du temps en cooptant Germaine Diène Sokhna qui occupait jusqu’avant sa nomination les fonctions de Directrice générale de BRM Côte d’Ivoire. Comme le révélait Confidentiel Afrique, Germaine Diène Sokhna garde les clés de la banque pour une période transitoire.







Leral peut confirmer ces informations, puisque des sources contactées par nos soins soutiennent que c’est le même Alioune CAMARA qui avait manœuvré pour nommer en 2017 à la tête de la filiale ivoirienne de BRM Germaine Diène Sokhna. Une grosse interrogation, la toute nouvelle patronne aura-t-elle les épaules larges pour redresser une institution en demie teinte et agitée? C'est la même personne entre Germaine Diène Sokhna et Alioune Camara. Car, il l'avait nommé en Côte d'ivoire etc...C’est sûr que nos confrères bien réseautés de Confidentiel Afrique, démêleront l’écheveau.







Nous y reviendrons…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos