Banques : Baisse de 35,6% du résultat net du Crédit du Maroc en 2022.

La direction du Crédit du Maroc justifie cette baisse par <<des charges non récurrentes constatées en 2022 et l’effet de base d’une reprise exceptionnelle en 2021.>> Elle ajoute qu’en retraitant ces éléments, le résultat net part du groupe ressort en baisse de 6,7 % à 482,2 MDH.



Les encours crédits ont progressé de 5,2 % à 48 497 MDH contre 5,1% pour les encours ressources à 48 582 MDH.

Pour ce qui est du produit net bancaire consolidé de Crédit du Maroc, il s’est hissé à 2 568,7 MDH en 2022, en progression annuelle de 4,4 %. Selon le directoire, cette hausse est portée par <<la bonne performance de l’ensemble des lignes métiers.>>



Du côté des charges d’exploitation, on note un accroissement de 12,4% à 1 500 MDH contre 1 335 MDH en 2021.



Le directoire de la Banque souligné toutefois que le résultat brut d’exploitation s’est replié de 5% à 1 068,6 MDH en raison de charges exceptionnelles. <<Hors éléments non récurrents liés à l’autonomisation de la banque suite au changement de l’actionnaire principal, le résultat brut d’exploitation ressort, en 2022, en hausse de 3,7 % à 1 166,3 MDH>>, précise la direction de l’établissement bancaire.



Le coût du risque consolidé se situe, en 2022, à 309,9 MDH avec un taux de coût du risque qui s’élève à 0,6 %. Par ailleurs, les responsables du Crédit du Maroc soulignent que le taux de couverture des créances en souffrance est de 84,9 % à fin 2022, reflétant une politique prudente en matière de provisionnement.



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Banques-Baisse-de-356-du-r...