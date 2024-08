Banques : Hausse de 1,06% du résultat net de Coris Bank International au premier semestre 2024.

Le résultat net s’est ainsi élevé à 33,5 milliards FCFA contre 33,2 milliards FCFA au 30 juin 2023.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a progressé de 2,2 milliards, pour s’établir à 59,9 milliards de FCFA contre 57,7 milliards FCFA au premier semestre 2023. « Cette performance est portée par l’activité d’intermédiation et les commissions perçues sur les services », souligne la direction de CBI.



D’après toujours cette direction, les charges générales d’exploitation, en progression de 10,6% (+1,9 milliard), pour s’établir à 19,8 milliards FCFA restent bien maitrisées dans les prévisions budgétaires. Les responsables de CBI ajoutent que cette croissance tient compte de l’évolution des activités, du réseau d’agences, de l’effectif, des investissements. Le coefficient d'exploitation ressort à 33,1% au terme du premier semestre 2024 contre 31,1% une année plus tôt.



En ce qui le concerne, le résultat brut d’exploitation est en progression de 342 millions à 40,1 milliards FCFA.



Le coût du risque s’est accru de 42 millions, passant de 3,417 milliards FCFA au 30 juin 2023 à 3,459 milliards FCFA.



En perspectives pour le second semestre 2024, la direction de CBI, en vue de maintenir une croissance continue des performances de l’établissement au cours de cette période, avance que la banque « poursuivra sa dynamique commerciale conformément à son plan stratégique à travers le renforcement de l'activité de collecte des ressources, de financement à l'économie et de développement des services à forte valeur ajoutée. » Selon toujours cette direction, CBI poursuivra ses efforts continus d'optimisation des charges et de maîtrise du coût du risque.



Oumar Nourou

