Banques : Hausse de 11% du résultat net consolidé du groupe CIH Bank en 2022

Ce résultat net s’est établi à 669,1 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2022 contre 603,0 MDH à fin décembre 2021.

En ce qui concerne le total bilan consolidé, il connait une progression de 10,1% à 117,2 milliards de dirhams (MMDH).



Selon la direction du groupe, avec une collecte nette de 6,0 MMDH, les dépôts clientèle progressent de +9,5% par rapport à décembre 2021, et s’établissent à 68,9 MMDH. Elle précise que <<sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH BANK à hauteur de 62,3 MMDH et de ceux d’UMNIA BANK à concurrence 3,9 MMDH. >> Elle estime par ailleurs que la collecte annuelle en ressources à vue a progressé de +15,4 % par rapport à 2021, constituant ainsi 83% de la collecte globale.



Quant aux encours crédits consolidés, ils ont enregistré une hausse de 12,1% par rapport à décembre 2021, atteignant 83,4 MMDH. Sur base individuelle, les crédits de CIH BANK s’établissent à 66,1 MMDH, tandis que SOFAC et UMNIA BANK contribuent respectivement à hauteur de 11,5 MMDH et 5,9 MMDH.



La direction du groupe CIH Bank note par ailleurs que les crédits hors immobilier représentent 54% de l’encours des crédits consolidés, enregistrant une hausse de 21,8% par rapport à décembre2021, pour s’établir à 39,9 MMDH. <<La Banque consolide ainsi sa politique de diversification des emplois clientèle>>, souligne-t-elle.



Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève à 3 518,0 MDH en accroissement de +13,2% par rapport à décembre 2021. Selon les responsables de la Banque, cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 13,6% suite à la croissance de l’activité commerciale.



La même tendance haussière est perceptible au niveau du résultat brut d’exploitation consolidé qui s’établit à 1 657,2 MDH en progression de +19,3% par rapport à décembre 2021.



Quant au coût du risque consolidé, il s’établit à 590,4 MDH, soit +29,3% par rapport à décembre 2021, traduisant, la direction du groupe, la volonté de la Banque de couvrir de manière prospective les risques de contrepartie tout en maitrisant le taux du coût du risque qui s’établit à 0,71% contre 0,59% une année auparavant.



