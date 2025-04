Banques : Hausse de 117% du résultat net de la BCEAO en 2024.

Ce résultat en question est en effet passé de 315,6 milliards FCfa au 31 décembre 2023, à 686 milliards FCfa au 31 décembre 2024.



Le total bilan de la BCEAO s’est accru de 5 571,6 milliards, à 32 713 milliards FCfa contre 27 141 milliards FCfa en 2022.



Quant aux avoirs en or, ils affichent une hausse de 700,119 milliards FCfa, passant de 1831,6 milliards FCfa en 2023, à 2 531,8 milliards FCfa en 2024.



A la fin de la période sous revue, la BCEAO a détenu des créances sur les établissements de crédit de 9 436,3 milliards FCFA contre 8 453,8 milliards FCFA en 2022 (+38%).



Quant aux créances sur les trésors nationaux, elles se sont établies à 3 538,2 milliards FCFA contre 3738,2 milliards FCFA un an auparavant (-5%).



Les billets et monnaies en circulation ont connu une augmentation de 17% à 13 678,3 milliards FCFA contre 11 669,4 milliards FCFA en 2023.



En ce qui les concerne, les comptes créditeurs et dépôts se sont accrus de 28%, se situant à 6 604,5 milliards contre 5 141,3 milliards FCFA en 2023.



Durant la période sous revue, le produit net bancaire de la BCEAO est en progression de 66%, se situant à 896,6 milliards FCFA contre 539,1 milliards FCFA en 2023.



Les frais généraux de la Banque Centrale ont connu une légère augmentation de 2%, passant de 137,8 milliards FCFA en 2023 à 140,1 milliards FCFA en 2024.



En ce qui les concerne, les charges d’exploitation générale se sont repliées de 3% à 228,3 milliards FCFA contre 234,2 milliards FCFA en 2023

Oumar Nourou

C’est un excellent exercice 2024 qu’a réalisé la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), avec un résultat net en forte hausse de 117% par rapport à l’exercice 2023, selon les Etats financiers audités par les commissaires aux comptes de l’institut d’émission.Source : https://www.lejecos.com/Banques-Hausse-de-117-du-r...