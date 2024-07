Banques : La BOA Sénégal va augmenter de 12 milliards FCFA son capital social le 16 août 2024.

Selon une des résolutions qui sera proposée aux actionnaires par le Conseil d’Administration, l’AGE, décide d’augmenter le capital social d’un montant actuel de 24 milliards FCFA, pour le porter à 36 milliards FCFA par incorporation audit capital d’une partie du report à nouveau pour un montant de 12 milliards FCFA et ce par l’émission de 12 millions d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 000 FCFA chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle pour deux actions anciennes.



Les actions nouvelles ainsi créées, seront assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter du premier janvier 2024.



Selon le conseil d’administration, les rompus éventuels seront achetés par le compte de liquidité pour contribuer à l’animation du marché des actions BOA Sénégal à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).



L’augmentation de capital interviendra dès l’obtention de toutes les autorisations réglementaires.



Suite à l’opération d’augmentation de capital, le cours de bourse devra être réajusté et divisé par trois.

Oumar Nourou