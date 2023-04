Banques : Le groupe ECOBANK affiche un résultat net en hausse de 15% à fin décembre 2022

<<Cette performance qui était déjà perceptible au troisième trimestre de l’année 2022 est porté par les indicateurs financiers qui sont tous ressortis en amélioration>>, a souligné cette SGI. Le total bilan a progressé de 12% 17,84 milliards FCFA, porté essentiellement par les dépôts et crédits qui ont progressé respectivement de 12% et 22% en glissement annuel.



Dans cette même dynamique, poursuit FGI, le résultat avant impôt s’est raffermi de 27% pour s’afficher à 336,881 millions FCFA au terme de l’exercice 2022.



Le produit net bancaire (PNB) s’est, quant à lui, établi à 1161,428 milliards FCFA au 30 décembre 2022 contre 974,058 milliards FCFA en 2021.



Selon la SGI, ETI prévoit de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à 0,619 FCFA, soit un rendement de 3,44% au cours de 18 FCFA.

Oumar Nourou





