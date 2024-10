Banques : NSIA Banque Côte d’Ivoire annonce avoir reçu le certificat MSI 20 000

« Le certificat a été délivré, dans le cadre d’une cérémonie organisée à Abidjan, jeudi 10 octobre à l’Immeuble Acacia, Siège social de NSIA Banque CI, en présence de M. Léonce YACÉ, Directeur Général de NSIA Banque CI, Mme Massetou TRAORÉ, Directrice Générale Adjointe, ainsi que des représentants du certificateur, Mme Anne GUERBÉ, Vice-Président de COFICERT et M. Cristian MOCANU, Secrétaire Général de COFICERT », ont souligné les responsables de la banque. Ils ajoutent que l'évènement a également pu compter sur l’intervention à distance de Mme Véronique de La BACHELERIE (Présidente de l’IGSF – International Group for Sustainable Finance, qui régit sur le plan international la norme MSI 20000).



« Dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, afficher une bonne gouvernance financière devient stratégique pour les institutions (notamment financières) », note la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire. Selon elle, la certification MSI 20000 renforce l’avantage compétitif de la Banque, en accentuant la confiance des marchés internationaux, des parties prenantes, à la recherche de repères fiables et indépendants, ainsi que celle de ses clients.



De l’avis des responsables de l’établissement bancaire NSIA Banque Côte d’Ivoire réaffirme ainsi sa volonté de jouer un rôle clé dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette distinction atteste, selon eux, de l'engagement de NSIA Banque Côte d’Ivoire envers les normes les plus strictes en matière de gouvernance financière. Elle constitue une avancée significative dans le cadre de son plan quinquennal « Altitude 22-26 », consolidant la position de la Banque sur le marché national et régional.



Mme Anne GUERBÉ, Vice-Président de COFICERT, leader sur les activités de certifications financières et extra financières, a souligné les efforts déployés en amont par NSIA Banque Côte d’Ivoire, lui permettant de prétendre à la certification MSI 20000 en précisant : “ Depuis fin 2022, vous êtes également engagés en faveur de la lutte active contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme. La certification MSI 20000 s’inscrit dans la parfaite continuité des travaux et des stratégies déjà mises en place en termes de rigueur et d’exemplarité financière. Bravo à tous pour votre engagement et les efforts réalisés par l’ensemble des équipes dans le cadre de votre gestion financière, de votre rigueur et de votre capacité de résilience.”



Pour M. Cristian MOCANU, Secrétaire Général de COFICERT : « Cette réalisation positionne NSIA Banque Côte d’Ivoire non seulement comme un acteur de référence du secteur bancaire africain, mais démontre également son engagement et sa contribution inébranlable à la diffusion des bonnes pratiques en matière de finance durable, en Côte d’Ivoire et sur le continent. ». M. MOCANU a également rappelé que le certificat a une durée de validité de 3 ans, assortie d’une évaluation annuelle, invitant ainsi NSIA Banque Côte d’Ivoire à maintenir et renforcer ses efforts en matière de bonne gouvernance financière.



« Recevoir cette certification n’est pas seulement un aboutissement, mais le reflet d’un travail acharné, d’une vision claire et d’une collaboration sans faille entre toutes les parties prenantes de notre organisation » a laissé entendre Mme Massetou TRAORÉ, Directrice Générale Adjointe de NSIA Banque Côte d’Ivoire. Selon elle, la certification témoigne de « notre rigueur dans la gestion, notre capacité à innover et notre volonté de nous conformer aux normes internationales les plus strictes en matière de gouvernance et de management. »





