Banques : NSIA Banque Côte d’Ivoire obtient la certification MSI 20000.

Cette norme est régulée par l'International Group For Sustainable Finance (IGSF).



« Cette distinction marque une étape cruciale pour NSIA Banque CI, qui s'affirme comme une institution bancaire en pleine expansion, tant au niveau national que régional. Engagée dans d'importants projets de modernisation et d'optimisation, à travers son plan stratégique « Altitude 22-26 », la Banque poursuit activement son développement local et régional tout en consolidant sa gouvernance financière » a laissé entendre la direction de la banque ivoirienne.



Selon elle, la certification MSI 20000, la première pour NSIA Banque CI, a été obtenue après une évaluation rigoureuse de ses six derniers exercices financiers par COFICERT. Les responsables de cette banque estiment que cette évaluation confirme la conformité de la Banque aux exigences strictes de la norme et souligne une amélioration continue de sa qualité financière. « En effet, soulignent-ils, la majorité des indicateurs caractérisant sa solidité et sa performance financière ont surpassé les standards du secteur et attestent ainsi d’un parfait équilibre entre ces deux piliers de sa gouvernance financière. »



Ils estiment que les résultats de l'évaluation mettent en lumière la solidité et la performance financière de NSIA Banque CI. La Banque affiche des niveaux de capitaux propres robustes, améliorant considérablement sa couverture des passifs. Elle excelle également en gestion des risques, notamment grâce à une qualité de portefeuille commercial et une couverture du risque de crédit élevées, bien que des défis subsistent en matière de liquidité et de collecte de dépôts.



Les indicateurs financiers sont aussi en amélioration. Selon les responsables de la banque, en termes de performance, NSIA Banque CI stabilise sa marge d'intérêt et présente des perspectives accrues pour sa marge sur commission et ses activités de portefeuille. Ces éléments devraient, selon eux, consolider son Produit Net Bancaire (PNB) pour les exercices à venir. Le coût du risque demeure maîtrisé et la rentabilité de l'exploitation atteint des niveaux satisfaisants.



« La bonne gouvernance financière et la maîtrise des indicateurs sont des points essentiels pour NSIA Banque Côte d’Ivoire » a déclaré M. Léonce YACÉ, Directeur Général de NSIA Banque CI. Selon lui, l’obtention du certificat MSI 20000 consolide et renforce les efforts entrepris dans le cadre de la gestion financière et prouve également l’ engagement pour une amélioration continue et une gestion des risques maîtrisée. « La rigueur et la capacité de résilience, dont nous avons toujours su faire preuve, nous a permis de mener avec succès notre développement et de construire un acteur bancaire de référence », a encore laissé entendre M. YACE pour qui la certification MSI 20000, obtenue dans un contexte international marqué par des crises régulières qui se succèdent, démontre la robustesse et l’excellente gouvernance financière de la banque. « C’est le résultat d’un travail de fond mené par nos équipes, qui renforce notre attractivité auprès de l’ensemble de nos parties prenantes : partenaires, investisseurs, actionnaires et salariés », souligne le Directeur Général de NSIA Banque CI.

