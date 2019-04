Banques et établissements financiers au Sénégal : un bilan total de 7250 milliards en 2018 Les banques sénégalaises sont très liquides. Du moins si l’on en croit le Directeur national pour le Sénégal de la BCEAO, Mouhamadou AL Ahminou Lô qui a fait face à la presse, hier. Il a informé que le secteur bancaire au Sénégal composé de 29 établissements de crédit agréés et de 2 holdings financières, répartis en 25 banques et 4 établissements financiers, a réalisé un total bilan de 7250 milliards FCFA pour cette année. Soit une progression de 9,8% comparativement au taux réalisé en janvier 2018.

