Bara Gaye tire sur les « traîtres » du Pds : « sur les 43 membres du gouvernement de Souleymane Ndéné Ndiaye, il n’en reste que 03 aux cotés de Wade » Le Parti démocratique sénégalais serait-il à la recherche de ministres et collaborateurs qui ont fait le dernier gouvernement du pouvoir wadien ? En tout cas, c’est ce qu’a semblé faire l’ancien ministre-conseiller et actuel maire de Yeumbeul Sud, Bara Gaye, qui, à travers un post sur la toile, s’est demandé » par où étaient passés ses camarades », du temps du pouvoir.



Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mai 2018 à 08:52 | | 2 commentaire(s)|





Dans un post intitulé « Theuy Aduna ! » et à travers lequel le maire de Yeumbeul Sud semble indigné de la façon dont ses anciens « frères de parti » ont quitté le navire, Bara Gaye fait une révélation qui fait froid dans le dos. Et qui pousse à se demander s’il n’était pas venu l’heure de donner des cours d’éthique à nos hommes politiques.



En effet, selon les membres du comité directeur du Pds, « sur les 43 membres du gouvernement de Souleymùane Ndené Ndiaye et collaborateur ‘’inconditionnels’’, il n’en reste que 3 ». Une grave situation, qui a d’ailleurs attiré l’attention des internautes qui se sont indignés avec lui, sur ce qu’il qualifie de « trahison » envers l’ancien Président Abdoulaye Wade.



Et l’ancien patron de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) de marquer sa désolation. Mais sans doute avec un pincement au cœur. Donc, « il n’aura fallu que 6 ans pour savoir qui est qui », regrette l’ancien ministre -conseiller, qui s’est dit dégoûté par la situation.



Mais s’il a dit ses vérités à ces anciens camarades qui ont abandonné le navire, Bara Gaye, qui a dit par la même occasion ses « sincères pensées » à son « seul et unique Me Abdoulaye Wade », a tout de même tenu à témoigner de son respect pour ces ténors de l’ancien régime qui sont restés fidèles, malgré la perte du pouvoir, maris ceux-ci, le maire de Yeumbeul Sud a cité : Me Madické Niang ainsi que Mamadou Diop Decroix.



Cette sortie du jeune libéral intervient au moment du neuvième anniversaire de la nomination de Souleymane Ndéné Ndiaye à la tête du gouvernement du Sénégal. En effet, c’est le 30 avril 2009 que l’ancien maire de Guinguinéo est arrivé à la Primature, en remplacement de Cheikh Hadjibou Soumaré. Ce remaniement était intervenu après les élections locales du mars lors desquelles le Pds, alors au pouvoir, avait perdu beaucoup de grandes villes dont Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Fatick…



Ce post intervient également quelques jours seulement après que l’ancien ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a été nommé au poste de président du Conseil d’administration (PCA) de la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook