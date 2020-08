Bara Ndiaye, arrêtez de braire en ces temps de Coronavirus. Nous avons constaté avec mépris et désolation que le jeune Bara Ndiaye a recommencé ses braiements contre la Présidente Aminata Touré dont il reproche d’avoir des ambitions pour son pays. Ce petit mercenaire très prompt à défendre Mansour Faye et à attaquer Mimi Touré ou Amadou Ba doit savoir que l’ambition de servir dignement son pays n’a jamais été un crime.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 03:31 | | 0 commentaire(s)|

Bara Ndiaye, pour votre information, Mme la Présidente Aminata Touré a des ambitions pour le Sénégal et elle les assume pleinement. Et dans ce sacerdoce, elle ne saurait être intimidée par les agissements des manipulateurs froussards qui vous mandatent.



Maintenant, au lieu de servir de diffuseur de fausses nouvelles à la solde du plus offrant, vous devriez plutôt aller vous former « aux mesures barrières » pouvant vous préserver des malversations financières, conséquence de votre mauvaise gestion connue de tous.



Tenez-le pour dit ! Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent jusqu’à tarissement de la mer.



Doudou Diop MBOUP,

Coordonnateur du Mouvement JRK

(Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack)





