Barack Obama fait une agréable surprise à sa femme pour son 54e anniversaire (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2018

L’ancienne Première dame américaine, Michelle Obama, fêtait son 54e anniversaire mercredi et son mari a trouvé la meilleure façon de le célébrer avec elle.

Ce dernier a livré des fleurs au bureau de Michelle Obama et n’a pas manqué de lui faire une belle déclaration d’amour sur son compte Instagram.

« Tu n’es pas seulement ma femme et la mère de mes enfants, tu es ma meilleure amie. J’aime ta force, ta grâce et ta détermination. Et je t’aime encore plus chaque jour. Joyeux Anniversaire, @MichelleObama ».







Remplie d’émotions, Michelle Obama a partagé la photo des fleurs qu’elle a reçues de son mari avec un message émouvant.

« Merci @BarackObama pour les jolies fleurs qui m’attendaient au bureau ce matin. Tu es mon meilleur ami, mon plus grand fan, et je ne me lasserai jamais de recevoir des mots et des fleurs de ta part ».





Elle s’est également adressée aux personnes qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire.

« Et aux nombreuses personnes à travers le pays qui m’ont envoyé des cartes et des vœux sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas à quel point j’adore vous entendre. Je sais que les anniversaires peuvent parfois être doux-amers (54 !), mais vos messages d’espoir, de générosité et d’énergie me rappellent toujours à quel point nous sommes chanceux et bénis », a-t-elle écrit.

Marié depuis plus de 25 ans, le couple Obama reste l’un des couples les plus admirés.





