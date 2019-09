Barça: Ansu Fati obtient la nationalité espagnole Né en Guinée-Bissau, l’attaquant ne disposait toujours pas de la nationalité espagnole, mais le Conseil des ministres a approuvé ce vendredi, la naturalisation de l’ailier du Barça, Ansu Fati.





Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Conseil…



Le Conseil des ministres a approuvé ce vendredi, l’octroi de la nationalité et du passeport espagnol à Fati, à la demande de l’intéressé, de la Fédération espagnole et du Conseil supérieur du sport. Il pourra donc disputer le Mondial U-17 au Brésil, avec l’Espagne, le mois prochain.







Tournoi…



Ansu Fati tenait particulièrement à prendre part au tournoi mais, il devait encore obtenir la nationalité espagnole. C’est désormais chose faite et Fati a été inclus dans la pré-liste pour le Mondial U-17 par la RFEF (Fédération de Football Espagnole).



Championnat…



Pour rappel, le Championnat du monde U-17 débutera le 26 octobre prochain. La pépite de la Masia sera donc indisponible pour le Barça à partir de cette date jusqu’au 17 novembre, si l’Espagne atteint la finale du tournoi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos