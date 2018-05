Barça-Real: coup de pression et manque d’éducation, Sergio Ramos se paie Messi et Suarez

Au terme d’un Clasico bouillant (2-2), le capitaine du Real, Sergio Ramos, a profité des micros tendus pour s’offrir de nouveaux tacles sur Lionel Messi et Luis Suarez. Pour doléances, un supposé coup de pression sur l’arbitre du premier et le manque d’éducation du second.



C’était une première depuis mai 2008. Un club était déjà sacré ce dimanche à l’occasion du Clasico. Mais malgré le titre du Barça et la qualification en Ligue des champions déjà dans les mains du Real, la tension était au rendez-vous au Camp Nou à l’occasion de ce match achevé sur un score de parité (2-2).



Au menu notamment: un Luis Suarez survolté, des tacles incisifs de Gareth Bale, un Jordi Alba très accrocheur ou encore une expulsion de Sergi Roberto pour un coup sur Marcelo juste avant la mi-temps.



Et la tension n’était guère redescendue quelques minutes après la rencontre comme en témoigne les sorties de Sergio Ramos face à la presse.



"Suarez? J'ai assez à faire avec l'éducation de mes trois enfants"

"Lionel Messi a mis la pression sur l’arbitre dans le tunnel. Je ne sais pas s’il y avait des caméras. Je ne sais pas si c’est à cause de ça qu’il a arbitré différemment en seconde période", a ainsi lâché le capitaine du club Merengue.



L’Espagnol, qui s’est retrouvé front contre front avec Suarez à la 43e minute de jeu, a également eu un petit mot pour l’Uruguayen: "On n’est pas là pour éduquer qui que ce soit. J’ai assez à faire avec trois enfants à la maison. C’est pour ça que l’arbitre est là."











