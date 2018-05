Barça-Real: de la tension, des beaux buts, de l'émotion, ce Clasico a tenu toutes ses promesses Le Barça et le Real Madrid se sont neutralisés (2-2) à l'issue d'un Clasico heurté lors de la 36e journée. Andrés Iniesta a fait ses adieux au Camp Nou.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

De beaux buts et de la tension

Un match sans enjeu, peut-être, mais pas sans tension. Une confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone est toujours heurtée, ce fut le cas encore une fois au Camp Nou (2-2). Cristiano Ronaldo a répondu à l’ouverture du score de Luis Suarez (10e) à l’issue d’un mouvement de toute beauté (15e). De près, Benzema a remisé pour l’attaquant portugais qui a remis les deux équipes à égalité. Karim Benzema est devenu le premier joueur du Real Madrid à afficher au moins dix buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, cette saison. CR7 en a lui profité pour égaler le record d’Alfredo di Stefano au nombre de buts inscrits dans un Clasico (18). Voilà pour l’histoire. La fin de la première période ne restera pas dans les mémoires.



45 minutes à dix pour le Barça, sans CR7 pour le Real

Une pluie de cartons jaunes (31e, 44e, 45e) est venue polluer le déroulement de cette rencontre. Un premier gros accrochage a impliqué Luis Suarez et Sergio Ramos, tous deux avertis (44e). Sergi Roberto a ensuite quitté la pelouse, expulsé par l’arbitre de cette rencontre pour un coup asséné dans le visage de Marcelo (47e). Le premier acte s’est donc achevé dans ce climat délétère, particulièrement tendu. Le second a débuté avec la sortie de Cristiano Ronaldo. Touché à la cheville, le quintuple ballon d’or a cédé sa place à Marco Asensio.



Les adieux d'Iniesta au Camp Nou

En l’absence de son plus grand rival, Lionel Messi a pris les choses en main. Luis Suarez s’est débarrassé de Raphaël Varane à gauche, non sans commettre une faute qui aurait dû être sanctionnée, avant de servir son coéquipier argentin. Messi a contourné Ramos et Casemiro pour mieux placer le ballon au ras du poteau gauche (52e). Un état de grâce qui a laissé place à l'émotion. Cinq minutes plus tard, Andres Iniesta a quitté la pelouse, lui qui disputait son dernier Clasico. Sorti sous les applaudissements nourris du Camp Nou, l'Espagnol a assisté à la superbe égalisation du Real Madrid depuis le banc. Magnifiquement servi par Asensio, Bale a réglé la mire aux seize mètres d'un superbe tir brossé du pied gauche (72e). Un dernier délice pour une belle soirée.













Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook