Barça wala Barsak: Deux étudiants y ont perdu la vie

Mercredi 4 Novembre 2020

Le nombre de candidats sénégalais au voyage qui ont perdu la vie en tentant de rallier l’Espagne, à bord de pirogues, ne se comptent plus. Selon Pape Abdoulaye Touré, deux étudiants ont perdu la vie pendant la traversée.



Il s'agit, d’après cette source de Libération online, de L. Kébé, étudiant en Licence 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et d’un certain Arona, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal (Uvs). Ils sont tous les deux morts en tentant de rejoindre l'Espagne la semaine dernière.

