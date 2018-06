Barcelone : Le meilleur joueur du monde ? Lionel Messi répond !

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juin 2018

À l’instar de Michael Jordan et LeBron James au basket, de nombreux spécialistes se demandent qui est le meilleur joueur de l’histoire du football. Le nom de Lionel Messi revient souvent.



En 418 matchs de Ligaavec le FC Barcelone, l’Argentin de 30 ans inscrit 383 buts et délivré 168 passes décisives. Est-ce que Messi est le meilleur joueur de tous les temps ? a répondu elle-même dans un entretien au magazine .

« Je ne me considère pas comme le meilleur » « Je ne me considère pas comme le meilleur, mais plus comme un footballeur. Sur le terrain, nous sommes tous pareil quand le match commence. J’essaie toujours de m’améliorer », a ainsi expliqué Messi.



Malgré son incroyable palmarès, Lionel Messi n’a toujours pas remporté de titre majeur avec l’Argentine. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, cela pourrait changer.











Le 10Sport



