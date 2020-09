Barcelone - Lionel Messi absent à l'entraînement ce samedi Après avoir annoncé qu'il restait au Barça, vendredi soir, Lionel Messi est resté invisible samedi matin au centre d'entraînement du club. L'Argentin pourrait y refaire son apparition lundi.

Les joueurs du Barça (hormis les blessés, les positifs au coronavirus et les internationaux en sélection), étaient convoqués pour une séance à partir de 9h30 à la cité sportive du club. Messi n'en a pas franchi l'entrée principale, selon les journalistes sur place.



Le test PCR d'abord



Selon la presse espagnole, le génie argentin doit d'abord passer son test PCR (à domicile), et pourrait réintégrer le groupe lundi. Le 30 août, en plein bras de fer, il avait délibérément zappé la séance de tests de l'équipe et du staff.



Toujours selon la presse espagnole, Messi pourrait figurer dans l'équipe du nouveau coach Ronald Koeman pour le premier match amical du Barça contre le Nastic de Tarragone (D3 espagnole), le 12 septembre (19 heures), à huis clos, au stade Johan Cruyff qui jouxte le centre d'entraînement du Barça.



