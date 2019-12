Barème dans les assurances : Les textes jugés obsolètes

Les barèmes applicables dans le secteur des assurances sont devenus obsolètes. En effet, depuis son adoption en 1979-1980, le barème honoraire en expertise automobile en vigueur est resté le même. Par exemple, le taux horaire de main-d'œuvre garagiste qui avait été fixé à 1.750 francs CFA en février 1982 par décision ministérielle est resté invariable.



C'est dans ce cadre que l'épicentre de l'inclusion assurantielle, l'Observatoire de la Qualité des services financiers (Oqsf), en collaboration avec les ministères du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME et celui des Finances et du budget tiennent une rencontre de cinq jours à Saly.



''Les textes datent de longtemps. Il est estimé aujourd'hui très faible et inadapté aux conditions actuelles de la réparation automobile. Il faut une refonte générale des textes pour une meilleure adaptation. Aussi pour restaurer de l'équité et de la transparence qui doivent prévaloir dans le système d'indemnisation en vigueur au sein des compagnies d'assurances'', révèle Habib Ndao, secrétaire exécutif de l'Oqsf.

