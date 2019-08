Bargny: 31 candidats à l’émigration clandestine, dont des mineurs, arrêtés par la police Une trentaine d'individus (10 Sénégalais, 12 Gambiens et 9 Guinéens), en partance pour l’Espagne, ont été mis aux arrêts, hier lundi 05 août, par la police. C’est au cours d’une patrouille menée, aux environs de 3 h du matin, par les éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants de la direction de la police de l’air et des frontières.

Ces individus interpellés, «en migration irrégulière», étaient «hébergés dans une cabane à Bargny», informe la police qui révèle que ces derniers, dont des mineurs, «attendaient l’arrivée d’une pirogue qui devait leur permettre de rallier les îles Canaries». La police a ouvert une enquête.

