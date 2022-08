Bargny/ Collision entre un camion et un bus Tata: 3 morts et plusieurs blessés enregistrés

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Août 2022 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Une collision entre un camion et un bus Tata de la ligne 86 du GIE Thiaroye Yeumbeul a causé la mort ce mardi, de trois personnes à Bargny. Plusieurs blessés ont été également enregistrés, dont 12 dans un état grave.



Les victimes ainsi que les blessés ont été déposés à l’hôpital de ladite localité.



Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cet accident tragique.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook