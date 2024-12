Bargny : Comment Y. Faye, une fillette de trois ans, a échappé à son ravisseur A. Diallo, dans une tentative d’enlèvement

Selon les sources du quotidien EnQuête, il ressort du témoignage du nommé G. Thioune, que le nommé A. Diallo, âgé de 34 ans, né en Côte d'Ivoire et domicilié à Yeumbeul, a tenté d'enlever la fillette Y. Faye, fille de sa voisine Kh. Ndiaye.



En plus de cela, il a précisé avoir fait capoter cette tentative après avoir entendu des cris de détresse de ses amies avec qui elle jouait dans la rue. M. Thioune, dans sa déposition, a renseigné que le ravisseur tenait dans ses bras la fille et s'éloignait avec elle, en se faufilant dans les rues.



Le journal rajoute qu’entendu par les limiers, A. Diallo a décliné son identité. Toutefois, selon leurs sources, il a refusé de répondre à toutes les questions posées par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire. Il a été par la suite placé en position de garde à vue pour tentative d'enlèvement, le temps de poursuivre cette affaire